اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة فى منطقة الطالبية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:30 م
التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة فى منطقة الطالبية إطفاء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة فى منطقة الطالبية، وتم الاستماع لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا. 
 
وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لتحديد حجم التلفيات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية في الطالبية دون إصابات. 
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بالطالبية. 
 
انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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حريق بالطالبية

امن الجيزة

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