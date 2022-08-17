البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9932 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1852 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 12273 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 4023 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2176 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 3099 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3730 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ جهينة للصناعات الغذائية، الدولية للأسمدة والكيماويات، العامة لصناعة الورق-راكتا، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لعدد 22 مليون سهم بقيمة 199.1 مليون جنيه.

أعلنت شركتا ابن سينا فارما، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.99% من أسهم رأس المال، فيما أعلنت شركتا الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، سبيد ميديكال بيع الأولى 150 ألف سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 222.4 ألف سهم، بيع الثانية 3 ملايين سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، النعيم القابضة للاستثمارات، العرفة للاستثمارات والاستشارات 1.2 مليون سهم، 4.4 مليون سهم، 87.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، سبيد ميديكال 13955 سهم، 13 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، 400 ألف سهم، 5404 سهم، 200 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العرفة للاستثمارات والاستشارات 677.7 ألف سهم، 300 ألف سهم، 40.4 ألف سهم، 9.6 مليون سهم، 87.6 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، صافي خسائر غير مدققة عن الفترة من 1 يناير عام 2022 حتى 31 مارس عام 2022 بلغ 1.9 مليون جنيه.

من جهة أخرى أعلنت البورصة المصرية، فتح باب تنفيذ عرض شراء على الشركة العربية للصناعات الغذائية-دومتي، عدد 96.2 مليون سهم بنسبة 34% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة والمكملة لنسبة 90% من إجمالي الأسهم المصدرة بسعر 5 جنيهات للسهم، خلال 20 يوم عمل تبدأ من جلسة تداول اليوم 18 أغسطس وحتى نهاية جلسة تداول يوم 14 سبتمبر.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

في سياق آخر قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الجمعية العامة لمساهمي الشركة، صوتت بعدم الموافقة على السماح لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ببدء إجراءات الفحص النافي للجهالة، ويأتي ذلك بعد تلقي مدينة نصر للإسكان عرضًا غير ملزم من سوديك بتاريخ 5 يوليو للاستحواذ على حصة أغلية حتى 100% من أسهم الشركة.