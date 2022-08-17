الاقتصاد "الأخضر" والتكنولوجيا أبرز ملفات رئيس أوزبكستان خلال زيارته السعودية

كتبت رباب فتحى

قال بيان من سفارة أوزبكستان بالقاهرة إن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف سيزور السعودية فى الفترة من 17 إلى 18 أغسطس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وفقًا لبرنامج الإقامة، من المقرر عقد الأحداث الرئيسية للقمة الأوزبكية والسعودية على أعلى مستوى في مدينة جدة.

وقال البيان إن جدول أعمال المحادثات يتضمن مباحثات حول توسيع التعاون متعدد الأوجه بين البلدين، خاصة مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والمالية والثقافية والإنسانية.

وسيولى اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة في مجال الاقتصاد "الأخضر" والتكنولوجيا العالية والرقمنة والابتكار والطب والأعمال التجارية الصغيرة وريادة الأعمال.

في ختام القمة من يخطط التوقيع على حزمة قوية من الاتفاقات الثنائية.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع قادة الشركات السعودية الرائدة والهياكل الدولية الرسمية - منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.

ومن المتوقع أن يزور رئيس دولتنا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المقدستين للعالم الإسلامي بأسره خلال زيارة المملكة العربية السعودية.