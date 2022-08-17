الاحتلال الإسرائيلى يجبر مقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا

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أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما ذاتيًّا، بذريعة عدم الحصول على ترخيص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سلطات الاحتلال أجبرت عائلة مقدسية على هدم منزلها في حي الثوري المطل على المسجد الأقصى المبارك، بذريعة عدم وجود ترخيص خاص بالمنزل.

كما أجبرت عائلة مقدسية أخرى على هدم جزء من منزلها ذاتيا في قرية الشرفات جنوب القدس المحتلة، قبل حصولها على قرار بتأجيل الهدم لمدة ثلاثة أشهر.

و في السياق، اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بالضرب المبرح على فتى فلسطيني في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض في كافة أنحاء جسده.