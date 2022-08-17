الإفراط فى شرب الماء يسبب التسمم

كتبت ميرفت رشاد

شرب الماء من أهم النصائح لحياة صحية، لكن المبالغة فى شرب الماء قد لا تكون جيدة لجسمك فى بعض الأحيان، حيث قد يحدث تسمم الماء أو ما يطلق عليه فرط الترطيب، وفقا لما نشره موقع healthshots.

أسباب تسمم الماء

عندما تشرب الكثير من الماء أكثر مما يمكن أن تتخلص منه الكليتان، فإنه يخلق ضغطًا على كليتيك وهذا يخفف الصوديوم فى مجرى الدم، وتبدأ الخلايا فى التورم، وإذا تحدثنا عن أسباب تسمم الماء، فإن الأنشطة البدنية الشديدة مثل الجرى تؤدى أحيانًا إلى زيادة استهلاك المياه، ما قد يمثل مشكلة.

علامات تسمم الماء

1. البول الأصفر:

أولاً، لون البول علامة رئيسية على تسمم الماء، ويعتمد اللون على مستوى الماء فى جسمك، إذا لم يكن لون البول أصفر باهتًا وصافيًا تمامًا، فهذا يشير إلى أن لديك الكثير من الماء في وقت قصير.

2. كثرة التبول:

إذا كنت تتبول أكثر من المعتاد، فهذا يشير إلى أنك تشرب الكثير من الماء، في المتوسط​​، لا بأس من التبول 6 مرات في اليوم.

3. الغثيان:

عندما يكون هناك الكثير من الماء في جسمك، تشعر بالغثيان والقىء والصداع والإسهال لأن الكلى تفشل في إزالة السائل، في بعض الأحيان قد يسبب ضعف الدماغ أيضًا.

4. التورم:

يؤدى تورم الخلايا إلى تورم الجلد، ما يؤدى إلى تغير لون اليدين والقدمين وتورمهما، وفى بعض الأحيان يؤدى أيضًا إلى تقلصات العضلات، حيث ينخفض ​​مستوى الإلكتروليت بسبب زيادة مستوى الماء.



ما هى كمية الماء التى يجب أن تشربها بالفعل فى اليوم؟

لا توجد إرشادات محددة لكمية الماء التى يجب أن يستهلكها الشخص فى اليوم، لكن فى المتوسط​​، يجب على النساء دون سن 30 عامًا شرب ما يقرب من 2.7 لتر من الماء يوميًا، ويمكن للرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا شرب 3.7 لتر، لا يمكن للنساء الحوامل وكبار السن خاصة الرياضيين الاعتماد دائمًا على الشعور العطش ولكن يجب دائماً شرب الماء بانتظام دون الشعور بالعطش.

تسمم المياه

من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن الكلية يمكنها ضخ 20 إلى 28 لترًا من الماء كل يوم، إلا أنها تستطيع التخلص من لتر واحد فقط فى الساعة، لذلك يُنصح بعدم تناول أكثر من لتر واحد من الماء في الساعة.

قد تبدو أعراض تسمم الماء مشابهة للجفاف، لذلك يحتاج الشخص إلى التأكد من الحالة التي يعاني منها، إذا كان التسمم بالماء فيمكن للمرء تناول بعض الوجبات الخفيفة المالحة التي يمكن أن توفر بعض الراحة، عندما نحتاج إلى المزيد من الماء، فإن أجسامنا لديها القدرة على تنبيهنا ، لذا فإن شرب المزيد يمكن أن يؤدي إلى أمراض قاتلة، ويجب على المرء توخي الحذر بشأن ذلك.