الأوقاف تفتح باب التقدم لشغل وظائف بديوان عام الوزارة.. اعرف الشروط

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للعمل بالإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام الوزارة من المعينين على درجة مالية بوزارة الأوقاف، وذلك للوظائف التالية:

أولا : قسم المحفوظات

ندب عدد ( 10 ) موظفين للعمل بقسم المحفوظات بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

ثانيا : قسم المخازن والمشتريات

أ - ندب عدد ( 5 ) مفتشين مخازن بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل عالي.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- مهارة التعامل مع الجهات الخارجية.

- أن يكون له خبرة بأحكام لائحة المخازن.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

ب - ندب عدد ( 5 ) كاتب شطب المخازن بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يمتاز بحسن الخط.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

جــ - ندب عدد ( 5 ) أمين مخزن للعمل بالديوان العام بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على تحمل المسئولية.

- أن يمتاز بالأمانة والنزاهة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

د - ندب عدد ( 2 ) أمين مخزن للعمل بمخازن مصانع سجاد دمنهور بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على تحمل المسئولية.

- أن يمتاز بالأمانة والنزاهة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون من قاطني محافظتي البحيرة أو الإسكندرية.

هــ- ندب عدد ( 5 ) أخصائي مشتريات بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون له خبرة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

و- ندب عدد ( 3 ) موظف مخزون سلعي بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون له خبرة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ولائحة المخازن.

ز- ندب عدد ( 3 ) قسم السكرتارية الخاصة بالإدارة العامة بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون له خبرة في العمل بالسكرتارية.

ثالثا : قسم شئون المقر

ندب (2 فني سباكة – 2 فني سويتش – 2 فني نجارة – 2 فني كهرباء – 2 فني حدادة – 2 فني تكيفات) بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط مناسب.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار العملي.

رابعا : قسم السكرتارية العامة

ندب عدد 4 موظفين للعمل بقسم السكرتارية العامة بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل مناسب.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يمتاز بالأمانة وتحمل المسئولية.

خامسًا : مسئول شئون المقر بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي مناسب.

- أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

- أن يمتاز بتحمل المسئولية والعمل تحت ضغط.

- أن يمتاز بالقدرة على قيادة فريق العمل الخاص بشئون المقر.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون قد حصل على درجة (ممتاز) في آخر تقرير كفاية بالعامين السابقين.

على أن يقوم المتقدم للعمل بأي وظيفة من الوظائف السابقة بأحد الأقسام المختلفة التابعة للإدارة العامة للشئون الإدارية بتقديم بيان حالة حديث من الجهة التي يعمل بها، وأن يكون بيان الحالة معتمدًا ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية.

فعلى من يرغب في التقدم ملء النموذج المرفق فى موعد أقصاه الخميس 25 أغسطس الجارى.