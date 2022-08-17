"الأهرام للدواجن" تتعاون مع "طب بيطري بنها" لدعم التجارب البحثية للكلية وتأهيل الطلاب لسوق العمل

وقعت شركة الأهرام للدواجن-إحدى شركات مجموعة كايرو ثري إيه- بروتوكول تعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة بنها، بهدف دعم التجارب البحثية للكلية لتطوير صناعة الإنتاج الداجني في مصر، وتأهيل طلابها لسوق العمل، يأتي ذلك تماشيًا مع التوجهات الرئاسية بربط منظومة البحث العلمي لصياغة حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، علاوة على توجه الشركة لدعم جميع أطراف الصناعة من خلال نواحي متفرقة.



وقع على بروتوكول التعاون الدكتورة أمانى عباس عميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها، والدكتور أنور العبد رئيس مجلس الإدارة شركة الأهرام للدواجن، حضر فعاليات التوقيع من جانب كلية الطب البيطري كل من أ.د جمال سوسة ريئس جامعه نبها، وأ.د ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، ومن جانب شركة الأهرام للدواجن كلًا من دكتور محمد عزمى مدير القطاع التجاري للخامات و الاعلاف والسيد / احمد شعبان مدير التسويق لمجموعة كايرو ثرى اية ومجموعة من القائمين على الأقسام الإدارية والفنية في الشركة.



وبموجب البروتوكول، ستتولى شركة الأهرام للدواجن، دعم التجارب البحثية لكلية الطب البيطري بجامعة بنها من خلال توفير أعلاف دواجن التسمين وكل سبل الدعم الفني؛ لضمان توفير ظروف مناسبة للخروج بنتائج حقلية فعالة، وذلك لإيجاد حلولًا للتحديات التي تواجه الإنتاج الداجني في مصر، مستفيدة من الخبرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والأبحاث العلمية التي تعدها وتنشر في كبرى المجلات العلمية.



كما يتضمن البروتوكول، تعاون شركة الأهرام للدواجن، مع إدارة كلية الطلب البيطري بجامعة بنها لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن طريق توفير فرص تدريبية للطلبة بمختلف التخصصات، سواء التدريب الفني عن طريق الاحتكاك المباشر مع العملاء من خلال الزيارات بالتعاون مع إدارة الدعم الفني في الشركة، أو التدريب الإداري عن طريق فترة معايشة مع إدارة التسويق والمبيعات، وذلك لتعلم الأساسيات اللازمة في العمل الإداري وتنمية المهارات في استخدام البرامج اللازمة للعمل الإداري، و تقليل الفجوة ما بين سوق العمل ومجال الدراسة الأكاديمي وتشجيع الشباب على الاقتداء بنماذج ناجحة.

وتقدم شركة الأهرام للدواجن كذلك دعمًا عينياً لخريجي كلية الطب البيطري بجامعة بنها، عن طريق إمداد طلبة الماجيستر والدكتوراه بالأعلاف والخدمات الفنية، وذلك لمساعدتهم في إعداد أبحاث من شأنها رفع كفاءه المنتجات أو تقليل التكاليف مما يعود بالنفع على صناعة تطوير الدواجن.

قال الدكتور محمد عزمي مدير القطاع التجاري للخامات والأعلاف، إنه تم اختيار جامعة بنها كمرحلة أولى لبدء المبادرة لكونها رقم 139 على مستوى العالم، ومن ضمن أول 500 جامعة فى تصنيف شنغهاى، وتمتلك أول وأكبر معمل تحاليل مركزى لأمراض الدواجن الفيروسية والبكتيرية والميكروبية، وتحليل الأعلاف بأحدث الأجهزة فى السوق المصرى، والتى تواكب التطور العالمى فى الأبحاث والتحاليل، وسوف تفتح باب لتقديم العديد من الخدمات البحثية للشركات و الهيئات الاخرى , وتتميز بإعداد أبحاث علمية تنشر في مجلات دولية مرموقة يمكن الاستفادة منها في الواقع العملي لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر وأبرزها أمراض الدواجن المتوطنة وضعف الإنتاجية نتيجة نفوق كميات كبيرة من الإنتاج، ومشاكل التسويق وتعدد الحلقات الوسيطة من سماسرة وتجار مما يؤثر على السعر النهائي للمستهلك.

أضاف "عزمي"، أن الشركة ستقدم الدعم الكامل لهيئة التدريس للمساهمة في إعداد الأبحاث العلمية وفي الوقت نفسه ستقدم الدعم والمساندة لتأهيل الطلاب لسوق العمل لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والدراسة الأكاديمية.

تعد مجموعة كايرو ثري أيه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري إيه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري أيه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن وشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.