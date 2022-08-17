اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمن التايلاندي يعلن عن حريق متعمد وهجمات بالقنابل تجتاح 17 منطقة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:20 ص
الأمن التايلاندي يعلن عن حريق متعمد وهجمات بالقنابل تجتاح 17 منطقة تايلاند - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أعلنت قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندي، أن المتمردين شنوا هجمات منسقة بالقنابل وحرائق متعمدة على المتاجر ومحطات الوقود في 17 مكانًا في 3 مقاطعات حدودية جنوبية، مما تسبب في أضرار جسيمة.
 
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية على موقعها الإلكتروني عن بيان قيادة عمليات الأمن الداخلي في المنطقة الرابعة أن الهجمات بدأت في مقاطعات يالا وناراثيوات وفطاني في وقت متأخر من الليلة الماضية واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فيما وردت أنباء عن إصابة ثلاثة أشخاص".. مشيرا إلى أن الهجمات تهدف إلى تعطيل اقتصاد المنطقة بأكملها.
 
من جانبه، قال الميجور جنرال براموت بروم إن نائب مدير المنطقة إن 17 موقعًا تعرض للهجوم في نفس الوقت تقريبًا، لافتًا إلى أن هجومين وقعا في فطاني وستة في يالا وتسعة في ناراثيوات، وقد ألحق ضررا سيئا بمحطة بنزين بانج تشاك في منطقة نونج تشيك في فطاني حيث احترقت تماما.
 
بدوره، قال قائد الجيش الرابع الليفتنانت جنرال كريانجكراي سريراك، إنه أمر القوات بتوفير الأمن لفرق التخلص من الذخائر المتفجرة المزروعة في المواقع.
 
وأوضحت الصحيفة أن الهجمات بدأت في ولاية يالا، عندما انفجرت قنبلة داخل متجر في محطة بنزين في منطقة ياحا حيث قال سارايوت كوتشونج، المحقق في مركز شرطة يالا، إنه في حوالي الساعة 11 مساء، دخل إلى المتجر رجل يرتدي قناعًا للوجه ووضع كيسًا أسود على المنضدة وأخبر الموظفين والعملاء بالخروج من المتجر حتى لا يموتوا، وبالفعل فروا جميعا من المتجر، وبعد حوالي 10 دقائق انفجرت قنبلة كانت داخل الحقيبة ولم يسفر عن اصابات.
 
وفي مقاطعة ناراثيوات المجاورة، اندلع حريق في متجر في محطة بنزين في تامبون باتشو حيث تعرض المتجر لأضرار بالغة، وأصيب عامل توصيل من ميانمار في المتجر وتم نقله إلى مستشفى باتشو.
 
وفي منطقة سي ساخون، تسبب حريق في أضرار جسيمة في متجر في محطة بنزين في بلدية سي ساخون حيث أصيب صبي بحروق في ساقيه، وأصيبت امرأة في الصدر.
 
وفي مقاطعة فطاني، انفجرت قنبلة تلاها حريق في محطة بنزين بانج تشاك في قرية مو 8 في تامبون بو ثونج في منطقة نونج تشيك، مما تسبب في أضرار جسيمة. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إرسال ثلاث سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق في غضون ساعتين، وتحقق الشرطة في الهجمات التي قالت إنها منسقة بشكل واضح.

تايلاند

حريق

هجمات

قنابل مزروعة

متفجرات



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السريلانكى السابق جوتابايا راجاباكسا يصل تايلاند

الخميس، 11 أغسطس 2022 07:18 م

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. الصين تفرض إجراءات عقابية ضد نانسى بيلوسى ردا على زيارتها إلى تايوان.. حريق فى محيط الواجهة البحرية لبيروت.. مصرع 13 شخصا إثر اندلاع حريق بشرق تايلاند

الجمعة، 05 أغسطس 2022 12:00 م

مصرع 13 شخصا إثر اندلاع حريق بشرق تايلاند

الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:35 ص

"الجاموس" فى تايلاند يعطى الضوء الأخضر لزراعة الأرز.. فيديو

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:00 م

سفير تايلاند يشيد بالحضارة المصرية القديمة خلال جولته فى أسوان

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:13 ص

سفير تايلاند بالقاهرة يزور معبد أبوسمبل فى جولة سياحية لمد يوم واحد.. صور

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة