الأغذية العالمى: اليابان تتبرع بـ 9 ملايين دولار للأمن الغذائى فى جنوب السودان

كتبت: هند المغربي

رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمتين يبلغ مجموعهما حوالي 9 ملايين دولار أمريكي، أعلنتهما حكومة اليابان مساهمة مع تفاقم الجوع في جنوب السودان حيث يعاني أكثر من 7.74 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بما في ذلك حوالي 1.3 مليون طفل و683 ألف امرأة من المتوقع أن يعانين من سوء التغذية هذا العام.

ووفق البرنامج الأممي ستساعد المساهمات في دعم ما يصل إلى 300 ألف شخص حتى عام 2022. وستستخدم المنحة الأولى البالغة 400 مليون ين ياباني (حوالي 3 ملايين دولار أمريكي) لشراء 1500 طن من الأرز الذي سيساعد 41500 شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد وستمكن المساهمة الثانية البالغة 6 ملايين دولار أمريكي والتي تمت الموافقة عليها برنامج الأغذية العالمي من شراء الحبوب والزيوت والبقول لمساعدة حوالي 234 الف شخص في وقت لاحق من العام.

وأشار البرنامج في بيانه الى انه تأتي هاتان المساهمتان من حكومة اليابان في وقت أدت فيه الفقدان الواسع لسبل العيش بسبب النزاعات والصدمات المناخية إلى وضع ملايين الأشخاص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد وسيدعم التمويل برامج الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي مع التركيز بشكل خاص على الأفراد أو المجموعات الضعيفةفي المناطق المتضررة من الأزمات ، فضلاً عن اللاجئين والمشردين داخليًا.