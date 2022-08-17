افتتاح المعرض الأول لفريق أبطال الدقهلية بقصر ثقافة المنصورة

فريق المحافظات

تحت رعاية وزارة الثقافة، وحضور وكيل وزارة الثقافة بالدقهلية، وعدد من المسئولين، افتتح المعرض الأول لفريق أبطال الدقهلية، داخل قصر ثقافة المنصورة، حيث شارك فريق أبطال الدقهلية بـ120 لوحة فنية مختلفة، تم رسمهم بأيدي شباب وفتيات الفريق.

بدأ فريق أبطال الدقهلية، في الظهور منذ 3 سنوات، ووصل عدد الفنانين داخل الفريق إلي 25 من شباب وفتيات الجامعات بالمنصورة، إجتمعوا من أجل تحقيق هدف واحد، وهو إظهار موهبتهم الفنية وتوصيل رسالتهم بطريقة مختلفة، عن طريق تجميل وتزين جدران شوارع المنصورة بلوحاتهم الفنية.

ويتميز فريق أبطال الدقهلية، بفن الرسم حيث شارك الفريق في الرسم علي حوائط وجدران شوارع متفرقة بعروس النيل مدينة المنصورة، حيث ساهم الفريق في رسم وتنفيذ مايقرب من 680 لوحة جدارية مختلفة لتجميل وتزين الشوارع.

وساهم فريق ابطال الدقهلية، في تخليد أسماء شهداء الوطن من الجيش والشرطة المصرية، عبر رسمهم صور مختلفة لأبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة المصرية، وذلك لتخليد ذكراهم وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الحفاظ علي تراب الوطن.

واشتهر فريق أبطال الدقهلية، بعدد من اللوحات الجدارية داخل شوارع مدينة المنصورة، ومن أبرز هذة اللوحات صور لأبطال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية ، والذين ضحوا بارواحهم وإستشهدوا أثناء دفاعهم عن تراب الوطن الغالي داخل كمين "البرث" بسيناء، وياتي في مقدمتهم الشهيد "أحمد المنسي".

وبرز دور فريق أبطال الدقهلية، في ظهور مشاهير محافظة الدقهلية، في شتي المجالات المختلفة سواء الطبية، الفنية، العلمية، الأدبية، في لفتة طيبة وحضارية لتعريف الجميع بحضارة محافظة الدقهلية وإنجابها لنوابع يفتخر بهم أبناء المحافظة علي مر العصور.