اضطرابات ذهانية تصيب عقلك منها الفصام العاطفى

كتب - حسام الشقويرى

الاضطرابات الذهانية هى مجموعة من الأمراض الخطيرة التى تصيب العقل وتجعل من الصعب على الشخص التفكير بوضوح، وإصدار أحكام جيدة، والاستجابة عاطفياً، والتواصل بفاعلية، وفهم الواقع، والتصرف بشكل مناسب، وعندما تكون الأعراض شديدة، يعانى الأشخاص من صعوبة فى البقاء على اتصال بالواقع وغالبًا ما يكونون غير قادرين على التعامل مع الحياة اليومية، لكن حتى الاضطرابات الذهانية الشديدة يمكن علاجها، بحسب ما نشر موقع webmd.

أنواع الاضطرابات الذهانية

هناك أنواع مختلفة من الاضطرابات الذهانية ، بما في ذلك:

الفصام

يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من تغيرات في السلوك وأعراض أخرى، مثل الأوهام والهلوسة، تستمر لمدة تزيد عن 6 أشهر، وعادة ما يؤثر عليهم فى العمل أو المدرسة، وكذلك على علاقاتهم.

الاضطراب الفصامى العاطفى

يعانى الأشخاص المصابون باضطراب الفصامى العاطفى من أعراض كل من الفصام واضطراب المزاج، مثل الاكتئاب أو الاضطراب ثنائى القطب.

اضطراب الفصام

يشمل أعراض الفصام لكن الأعراض تستمر لفترة أقصر: ما بين شهر إلى ستة أشهر.

اضطراب ذهانى قصير

يعانى الأشخاص المصابون بهذا المرض من فترة قصيرة ومفاجئة من السلوك الذهانى، وغالبًا يكون ذلك استجابة لحدث مرهق للغاية مثل وفاة أحد أفراد الأسرة، وغالبًا ما يكون التعافى سريعًا وعادة ما يكون أقل من شهر.

الاضطراب الوهمى

يتمثل العَرَض الأساسى فى وجود الوهم (اعتقاد خاطئ وثابت) يتضمن موقفًا من الحياة الواقعية، مثل اتباعه أو التآمر عليه أو الإصابة بمرض، ويستمر الوهم لمدة شهر واحد على الأقل.

الاضطراب الذهانى المشترك

يحدث هذا المرض عندما يعانى أحد الأشخاص فى علاقة من الوهم ويتبناه أيضًا الشخص الآخر في العلاقة.

الاضطراب الذهانى الناجم عن المواد

تحدث هذه الحالة بسبب استخدام الأدوية أو الانسحاب منها، مثل المهلوسات والكوكايين، التى تسبب الهلوسة أو الأوهام أو الكلام المشوش.

اضطراب ذهاني ناتج عن حالة طبية أخرى: قد تحدث الهلوسة أو الأوهام أو أعراض أخرى بسبب مرض آخر يؤثر على وظائف المخ ، مثل إصابة في الرأس أو ورم في المخ.