استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى الليلة

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وإيسترن كومبانى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين الأبواب الداخلية والخارجية ودخول الجماهير، وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لتأمين دخول الجماهير، فيما انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وإيسترن كومبانى بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الرابعة عشرة للمسابقة باستاد الاهلى والسلام، سجل رباعية الأهلى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وسجل فراس بن عفيفية هدف ايسترن كومبانى الوحيد.

وقرر الأهلي استكمال ما تبقى من الدوري المصري وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية .

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وايسترن كومبانى اليوم الاربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.