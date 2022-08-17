إزالة 26 حالة تعد و6 طواحين للذهب بأسوان

أسوان- صلاح المسن

استكملت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان، سلسلة أنشطتها وجهودها المتمثلة فى إزالة التعديات، ضمن الموجه الـ 20 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة، سواء التى تم إنشاؤها فى فترات ماضية، أو الإزالة فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، للحفاظ على حق الشعب والدولة فى أراضيها بالشكل المطلوب.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ 26 قرار إزالة تعديات على أراضى تابعة للإدارة الزراعية، وذلك على مساحة 25 ألف و 945 م2 منها 22 حالة لتعديات عبارة عن مبانى على أراضى أملاك الدولة بقرى العطوانى والبحيرة بمساحة 18 ألف و945 م2، و4 حالات على أراضى زراعية بمساحة 7 ألاف م2، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة قائد فرقة شمال، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، كما تم بالتوازى إزالة 6 طواحين للذهب على أراضى أملاك الدولة تابعة للإدارة الزراعية بإدفو.

وفى نفس السياق، تم إزالة ورفع العديد من الإشغالات بنطاق مركز ومدينة إدفو ، ومصادرة نحو 101 من المضبوطات ، مع إزالة عدد من الإعلانات المخالفة ، وتحرير محاضر للمخالفين .