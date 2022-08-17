أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية: السبت المقبل موعد التنسيق

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، إنه من حق الطالب اختيار الكلية التى يرغب الالتحاق بها.

وأعلن أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم، الأربعاء ، أنه سيتم تحديد موعد تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، السبت المقبل 20 أغسطس.

ولفت أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن الجامعات الخاصة ستحاول استيعاب كافة الأعداد، ومن حق الطالب التقدم في الجامعات الحكومية والخاصة واختيار الأنسب له.

وفى وقت سابق قال الدكتور سيد تاج الدين، المشرف على معامل التنسيق المركزية السابق، إن دخول الجامعات الأهلية والخاصة والمعاهد الخاصة وسع من دائرة الإتاحة أمام الطلاب مشيرا إلى أن الفترة الماضية ومع زيادة التخصصات جعل صورة التعليم العالى في مصر تختلف عن الماضى.