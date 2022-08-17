اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:15 م
أكرم القصاص
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أمن دمياط يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات برأس البر

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:36 م
أمن دمياط يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات برأس البر جانب من الحملة
فريق المحافظات

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شنت قوات الأمن بدمياط حملة مكبرة لرفع الاشغالات بمدينة رأس البر، والتي استهدفت سوق رأس المدينة العمومى، بالإضافة إلي منطقتي شارع بورسعيد وشارع النيل. 
 
وتمكنت الحملة من رفع عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، فضلا عن متابعة التزام المحال التجارية بتطبيق التعليمات المقررة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 
 
ومن جانبه أكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر، أن تلك الحملات مستمرة بشكل دوري لمتابعة التزام المحال بتعليمات المحافظة، مشيرا إلى وجود تنسيق كبير بين مجلس المدينة وقوات الأمن من أجل ملاحقة مخالفات الاشغالات. 
 
وأضاف رئيس مجلس رأس البر، أن تلك المخالفات تسئ لطبيعة المدينة كونها مدينة سياحية، موضحا أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين. 
 
 

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