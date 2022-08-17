اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:54 م
أكرم القصاص
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أزمة مياه فى أريزونا ونيفادا بالولايات المتحدة وتحذيرات من جفاف نهر كولورادو

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:25 م
أزمة مياه فى أريزونا ونيفادا بالولايات المتحدة وتحذيرات من جفاف نهر كولورادو جفاف نهر كولورادو
نهال أبو السعود

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تتعرض ولايتا أريزونا ونيفادا في الولايات المتحدة لجولة اخري من التخفيض في امدادات المياه، حيث قال ‏مكتب الاستصلاح الأمريكي أن الجفاف المستمر لا يزال يهدد مستويات المياه في نهر كولورادو ، وبالتالي يؤثر على ‏المجتمعات في جميع أنحاء الغرب.‏
 
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اضطرت فيه الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة بالفعل إلى اتخاذ سلسلة من ‏الخطوات النادرة وحتى غير المسبوقة لتقنين المياه في أجزاء كبيرة من البلاد، حيث بلغت مستويات المياه في بحيرة ميد ‏في ولاية نيفادا، أكبر خزان في البلاد ، أدنى مستوياتها التاريخية في يونيو.
 
تضمن الإعلان تعيين بحيرة ميد للعمل في حالة نقص من المستوى 2 أ، مما يزيد القيود المفروضة على المياه في ‏أريزونا ونيفادا، وأجزاء من المكسيك. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دفع البحيرة إلى هذا التصنيف.‏
 
وفقا لشبكة ان بي سي تستند اللوائح الجديدة إلى توقعات الحكومة الفيدرالية لمستويات مياه الخزان على مدار الـ ‏‏24 شهرًا القادمة وستدخل حيز التنفيذ في يناير 2023.‏
 
وقالت تانيا تروجيلو ، مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المياه والعلوم في وزارة الداخلية ، في بيان: "تقع على عاتق ‏كل قطاع في كل ولاية مسؤولية ضمان استخدام المياه بأقصى قدر من الكفاءة". وأضافت: "من أجل تجنب ‏الانهيار الكارثي لنظام نهر كولورادو ومستقبل من عدم اليقين والصراع ، يجب تقليل استخدام المياه في الحوض".‏
 
 

الولايات المتحدة

نيفادا

تغير المناخ

جفاف

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