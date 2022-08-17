أزمة مياه فى أريزونا ونيفادا بالولايات المتحدة وتحذيرات من جفاف نهر كولورادو

تتعرض ولايتا أريزونا ونيفادا في الولايات المتحدة لجولة اخري من التخفيض في امدادات المياه، حيث قال مكتب الاستصلاح الأمريكي أن الجفاف المستمر لا يزال يهدد مستويات المياه في نهر كولورادو ، وبالتالي يؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء الغرب.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اضطرت فيه الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة بالفعل إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات النادرة وحتى غير المسبوقة لتقنين المياه في أجزاء كبيرة من البلاد، حيث بلغت مستويات المياه في بحيرة ميد في ولاية نيفادا، أكبر خزان في البلاد ، أدنى مستوياتها التاريخية في يونيو.
تضمن الإعلان تعيين بحيرة ميد للعمل في حالة نقص من المستوى 2 أ، مما يزيد القيود المفروضة على المياه في أريزونا ونيفادا، وأجزاء من المكسيك. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دفع البحيرة إلى هذا التصنيف.
وفقا لشبكة ان بي سي تستند اللوائح الجديدة إلى توقعات الحكومة الفيدرالية لمستويات مياه الخزان على مدار الـ 24 شهرًا القادمة وستدخل حيز التنفيذ في يناير 2023.
وقالت تانيا تروجيلو ، مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المياه والعلوم في وزارة الداخلية ، في بيان: "تقع على عاتق كل قطاع في كل ولاية مسؤولية ضمان استخدام المياه بأقصى قدر من الكفاءة". وأضافت: "من أجل تجنب الانهيار الكارثي لنظام نهر كولورادو ومستقبل من عدم اليقين والصراع ، يجب تقليل استخدام المياه في الحوض".
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