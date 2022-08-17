أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. مؤشرات البورصة ترتفع 2.1%

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والأحداث الهامة لعل أبرزها استقرار سعر الذهب بعد ارتفاع 15 جنيها، وجاءت المكاسب المحققة في البورصة المصرية ضمن أهم الأخبار التي تم نشرها في اليوم السابع.
مدير تحديث الصناعة يشهد مراسم إطلاق جائزة مواجهة التغير المناخي في إفريقيا
فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ هذا العام، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقع المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم مذكرة تفاهم بين المركز وجهاز شئون البيئة برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز الدكتور على أبو سنة والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير وذلك لإطلاق جائزة مواجهة التغير المناخي Africa Grows Green.
وتهدف جائزة مواجهة التغير المناخي Africa Grows Green إلى تشجيع كافة القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها سيدات، جهات التمويل الأخضر والجامعات، المراكز البحثية والمؤسسات على اتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخى وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتتولى مؤسسة استدامة تنظيم المسابقة واختيار لجان التحكيم وإعلان الفائزين في فئات المسابقة الأربعة، ويأتي تنظيم هذه المسابقة تحت رعاية وزارتي البيئة والتجارة والصناعة انطلاقاً من سعي جهاز شئون للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتكاملا مع الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئاتها المختلفة لإعطاء قوة دفع لصناعة مصرية حديثة، حيوية، تنافسية ومستدامة.
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.18% بختام تعاملات جلسة الأربعاء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.845 مليار جنيه.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 10058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12428 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة.
أسعار الذهب تسجل 1080 جنيها
شهدت أسعار الذهب مستهل التعاملات الصباحية اليوم استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات اغلاق السوق أمس وذلك بعد صعود في ختام تعاملات بحوالي 15 جنيها للجرام، حيث تحرك جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا من 1065 جنيها للجرام إلي 1080 جنيها، وذلك مع تحرك في سعر الدولار في مصر، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب.
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 926 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 1080 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 1234 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 8640 جنيها.
استقرت أسعار الذهب الأربعاء 17 مع ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماعات الفيدرالي الأميركي بخصوص السياسة النقدية، بحثاً عن دلائل بخصوص أسعار الفائدة وسط علامات على تراجع التضخم.
2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد فى يوليو الماضى
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أفرجت عن مشمول 7294 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار».
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 333 مليونًا و54 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و795 مليونًا و290 ألف جنيه.
وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار فى الموارد البشرية
بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، سلسلة من اللقاءات مع قيادات الشركات القابضة التابعة للوزارة، والتي استهلها باجتماع مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وتم خلال الاجتماع بحسب بيان الوزارة اليوم، استعراض محفظة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي تتنوع أنشطة شركاتها التابعة بين قطاعات الأسمدة والكيماويات والتعدين والإطارات ومستلزمات وسائل النقل والورق والتبغ والأحذية والإضاءة، إلى جانب مؤشرات أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأبرز مشروعات التطوير الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية.
وفيما يخص قطاع الأسمدة، تم مناقشة الموقف الحالي لمشروع تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة حيث يجري تحديد الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتقييم الحالة الفنية للمصانع بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية، وكذلك استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما بأسوان بإنشاء وحدة حامض النيتريك.
كما تناول اللقاء مستجدات مشروع تدشين مصنع حديث لتصنيع الفلنكات الخرسانية بشركة سيجوارت، وتطوير شركة راكتا لصناعة الورق في ضوء الدراسة التي أعدها استشارى هندى حيث يجري إعداد كراسة الشروط لطرحها على المستثمرين للشراكة في تطوير المصنع، إلى جانب مشروع التوسع في إنتاج الإطارات للجرارات الزراعية من خلال شركة النقل والهندسة.
وزير الصناعة: نعمل على جذب الاستثمارات الصناعية لزيادة المساهمة بالناتج الإجمالى
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون الدائم مع المجالس النيابية نظراً لدورها الرئيسي فى إصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومى .
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة حيث إستعرض اللقاء الدور الهام للجنة فى دعم ومساندة الصناعة الوطنية وأهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية .
وأوضح الوزير أهمية تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ حالياً 11.7 % وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة إلى جانب زيادة نسب المكون المحلى وتعميق الصناعة ، فضلاً عن تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية و تحقيق التكامل بين الصناعات المتواجدة فى مصر .
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