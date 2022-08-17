آخر حجر مرفوض.. حكاية غلق مقهى على شريط القطار وجلوس الشباب على القضبان.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أثارت صورة التقطها أحد الشباب بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقهى "أبو أخته"، والذى يقع بالقرب من شريط القطار بمدينة فوه، يفتح بابه الرئيسي بالشارع العمومي بفوه أمام محكمة كفر الشيخ، ولكن الناحية الخلفية المطلة على السكة الحديدية، كجزء خلفي للمقهى، يتم نقل عدد من الكراسي والمناضد بالقرب من شريط سكة حديد فوه، وعبر فتحة بجوار المقهى مطلة على السكة الحديد، وبالقرب من مبنى آخر قريب من شريط القطار، لجلوس الزبائن، وتقديم المشروبات المتعددة والشيشة.

وبالقرب من شريط القطار مجموعة من المترددين على المقهى يجلسون على كراسي يتناولون المشروبات ويدخنون الشيشة ، ومنهم من يجلس على شريط القطار في مشهد أثار سخرية واندهاش الكثيرون على موقع التواصل الاجتماعي.

ومدينة فوه من المدن التي يمر بها قطار السكة الحديدية، ويقع بالقرب من شريط سكة الحديد المئات من المنازل والمحال، منذ مئات السنوات، وأقيم محال متعدد تطل على شريط السكة الحديدية، والمسافات ما بين 10 ل 7 أمتار وهناك أقل من ذلك، وهناك محال مستأجرة من السك الحديد، على أن تفتح أبوابها من الجهة الرئيسية للطريق، ومنهم من يستغل خلف المحال المواجهة لشريط السكك الحديدية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء عبد الغفار الديب، بسرعة التوجه لموقع المقهى بجوار مطعم أبو يوسف، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما توجهت قوة أمنية لموقع المقهى، وتم فض موقع جلوس المترددين على المقهى.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق مقهى بمدينة فوه ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبه، لوضع الكراسي والمناضد بالقرب من خطوط السكك الحديد، مؤكداً أن اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، لموقع الكافتريا، فحص الصورة المتداولة، وتبين أنها لأحد المقاهي المستأجرة من السكك الحديدية، بالقرب من محطة قطار فوه، وقام مستأجرها بوضع الكراسي والمناضد بالقرب من خطوط السكة الحديد، ليجري علي الفور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأكد اللواء عبدالغفار الديب، رئيس مدينة فوه، تبين أن صاحب المقهى متعاقد مع هيئة السكك الحديد، وتم إزالة الإشغال الموجودة علي شريط السكة الحديد، كما تم التنبيه علي مستأجر المقاهي، وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى.

قال محمد رشدي، من أبناء فوه، لـ"اليوم السابع"، ما حدث تصرف خاطئ، وفي حالة حدوث كارثة واصطدام قطار مار بأحد الجالسين ستحمل الأهالي الحكومة، لهذه الكارثة برغم أنها مسئولية صاحب المقهى.

وأضاف يوسف صلاح، والله لما يتقطع عيشه احسن ما كان ينقطع خبره وخبر الجالسين على المقهى، وعيشه ممكن ياكله في مكان آخر يكون آمن على حياته وحياة غيره.

وأضافت والدة أنس محمد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا يرزق الجميع، ولكنه منظر خطأ، متسائلة: "كيف لا يعلم صاحب المقهى خطورة وجود المترددين على المقهى بجوار السكة الحديد، وعلى الشريط؟".

وقال محمد سعد محمد، أن المقهى يعمل منذ أكثر من 10 سنوات، وأحد الشباب التقط الصورة للزبائن وهم يجلسون على كراسي بجوار شريط السكة الحديد، ويجلس آخرون على شريط القطار ليلا، لأن أخر قطار يمر بعد الساعة الثامنة مساء، فيجد الشباب نوع من الطمأنينة لعدم مرور قطار بعد الساعة التاسعة في حالة تأخر القطارات، ويقضون ساعات هناك هروبا من حرارة الجو بالمنازل في ليالي الصيف.



المقهى بجزاره شارع ينقل عبره الكراسي للجلوس بجوار قضبان القطار



شريط السيكة الحديدية خلف المقهى



صورة الفض واخلاء المكان



غلق كافية ابو اخته