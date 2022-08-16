498 من أهالى قطور بالغربية يستفيدون من خدمات قافلة طبية لأمراض العيون

الغربية - مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات قافلة مبادرة" عنيك في عنينا "للحد من مسببات العمى، بقرية كفر الجندي بمركز قطور، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "بالغربية.

وأشاد المحافظ بجهود تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة "بمراكز المحافظة.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف على 498 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لـ 280 مواطن، وتشخيص احتياج 78 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وسوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريباً، كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 175 مواطناً لنظارات طبية، سيتم تسليمهم للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.