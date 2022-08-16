يستقبل 11 ألف سائح.. تعرف على حركة الطيران بمطار الغردقة الدولى اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولى على مدار ساعات اليوم الثلاثاء ، 77 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية، وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصولا.
ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 3000 سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية تصل خلال الأسبوع .
وتبين من جدول رحلات اليوم وصول 5 رحلات من التشيك، و7 رحلات من بولندا، ورحلتين خاصة، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من سويسرا ورحلة من بلجيكا ولكسبمورج وكذلك رحلة من هولندا، ورحلة من ألمانيا، ضمن 122 رحلة دولية أوروبية يستقبلها المطار بداية من السبت حتي الجمعة.
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