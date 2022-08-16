يستقبل 11 ألف سائح.. تعرف على حركة الطيران بمطار الغردقة الدولى اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى على مدار ساعات اليوم الثلاثاء ، 77 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية، وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصولا.