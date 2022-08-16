وكيل "أوقاف الإسكندرية" فى جولة مفاجئة على مساجد المنتزه

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية مفاجئة، استهدفت مساجد إدارة المنتزه طريق الطابية وشارع جمال عبد الناصر وشارع النبوي المهندس والمندرة لتفقد أحوالها والاطمئنان على سير العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين بها، وللتأكيد على مكافأة الملتزمين والمجتهدين والأخذ على ايدي المقصرين.

وقال الشيخ سلامة، إن هذه الجولات مستمرة ولن تنقطع، مبينا أن الغاية منها ضبط العمل بالمساجد والتأكد من إقامة الشعائر على أكمل وجه وإعداد المساجد إعدادا جيدا لتكون على الوجه الائق لاستقبال ضيوف في كل وقت.

وحذر العاملين بالمساجد من التقصير او التفريط في مهام عملهم او السماح لاحد من غير العاملين بالاوقاف بالتدخل في شئونها او العبث بمقدراتها ومحتوياتها مؤكدا على أن مثل هذا العمل سيواجه بكل حزم للحفاظ على بيوت الله عز وجل التي هي أمانة في اعناقنا.