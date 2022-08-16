وفر فرص عمل لـ 25 فتاة.. محافظ قنا يكرم صاحب مصنع بمنطقة "هو" الصناعية

قنا - صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حسن عبد الغني الراوي، مالك مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة "هو" الصناعية بنجع حمادي، وذلك لتوفير عدد من فرص العمل للفتيات بمصنعه، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وسمية حسن، مسئول مكتب تشغيل الشباب بالمحافظة، وعليان السيد، مدير إدارة رعاية القوى العاملة، ومحمود أحمد محمود، مدير مكتب تفتيش العمل بنجع حمادي.

وقدم محافظ قنا، شهادة تقدير نظرا لجهود مالك مصنع الملابس الجاهزة في توفير عدد 25 فرصة عمل في مجال الخياطة للفتيات من مركز نجع حمادي وفرشوط، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة التي تحرص علي تقديم أفضل ما لديها لخدمة محافظة قنا، فأقل ما يمكن أن نقدمه لهم هو تكريمهم بالشكل الذي يليق بهم.

يذكر أن اللواء أشرف الداودي منذ توليه محافظاً لقنا، حرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.