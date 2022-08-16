وفاة شاب دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

توفي شاب صباح اليوم الثلاثاء، بعدما دهسه قطار طنطا المنصورة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة البوابة الثانية ، ثان المحلة بمحافظة الغربية ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة.



انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور شخص يدعي "ه.ع" شريط السكة الحديد دهسه القطار ولقي مصرعه في الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.









