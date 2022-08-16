وصول 80 مهاجراً لبلدتى "بوتسالو" و"لامبيدوزا" الصقليتين بعد إنقاذهم من الغرق

كتبت ـ فاطمة شوقى

ذكرت منظمة (Watch The Med) الإنسانية غير الحكومية ،أن 80 مهاجراً وصلوا إلى بلدتى بوتسالو ولامبيدوزا الصقليتين بإيطاليا، اليوم، الثلاثاء، بعد أن تم إنقاذهم من الغرق فى منطقة البحث والإنقاذ المالطية بالأيام الماضية.

وأضافت المنظمة، نقلا عن وكالة "آكى" الإيطالية، أنه تم إنقاذ 10 مهاجرين، ونقلهم إلى بلدة بوتسالّو التابعة لمحافظة راجوزا، فيما وصل 70 مهاجراً على سواحل جزيرة لامبيدوزا.

وكانت المنظمة غير الحكومية قد أطلقت أول نداء استغاثة لأجل مجموعة المهاجرين المذكورة يوم السبت الماضى.

وكتبت على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن محرك زورقهم قد تعطل وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة، ونقلت عن المهاجرين قوله، إن أحد رفاقه على متن القارب قد لقى حتفه.

وكانت أعلنت مصادر أمنية إيطالية إنقاذ 32 مهاجراً كانت منظمة غير حكومية قد أطلقت نداء استغاثة لأجلهم السبت الماضي، حيث تم نقل المهاجرين إلى ميناء أوجوستا فى سيراكوزا ـ جنوب غرب صقلية، والذين كانوا على متن قارب صغير غمرته المياه، وأبحر على غير هدى بمنطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وفى السياق، اعترضت قوات الشرطة المالية قاربًا شراعيًا محملاً بالمهاجرين، على بعد حوالي 3.5 أميال بحرية عن ساحل بونتا ستيلو، بشرق مقاطعة ريجو كالابريا، جنوب البلاد، وتمت مرافقة القارب إلى ميناء روتشيلا يونيكا.. وبمجرد وصول المهاجرين إلى الشاطئ، تم تسليمهم إلى هيئة الاستقبال.