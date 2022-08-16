وزير المالية يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث دعم المحافظة

جنوب سيناء _فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتورمحمد معيط وزير المالية، بمكتبه بمقر الوزارة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث بعض الموضوعات الهامة.

تم خلال اللقاء دعم صندوق النظافة بالمحافظة بمبلغ 2.5 مليون جنيه لسداد مستحقات العاملين بالصندوق، وصدق وزير المالية بالموافقة على الدعم، كما تناول اللقاء دعم المحافظة بمبلغ 180 مليون جنيه للتعاقد مع شركة نظافة بمدينة شرم الشيخ والموافقة على الارتباط لمدة عشر سنوات، وأكد وزير المالية أنه بالفعل تم دعم المحافظة بمبلغ 45 مليون جنيه كدفعة أولى وسوف يتم تدبير باقى المبلغ.

حضر الاجتماع كل من هيثم سالم مدير المديرية المالية، وطارق عبدالله مديرالإدارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد فؤاد مدير الحسابات بالمحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانوني بالمحافظة، ومؤمن عامرالمستشار المالي للمحافظ.