اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:36 م
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وزير الطيران المدني يرسل باقات ورود للمرضى بمستشفى مصر للطيران

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:50 م
وزير الطيران المدني يرسل باقات ورود للمرضى بمستشفى مصر للطيران وزير الطيران يرسل باقات ورد للمرضى
كتب محمود عبد الغني

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أرسل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني باقات ورود لعدد من المرضى بمستشفى مصر للطيران متمنياً لهم  الشفاء العاجل.

 

وقد قام الدكتور هشام طاهر مدير عام الشئون العلاجية وفريق من العلاقات العامة بكل من وزارة الطيران المدنى ومستشفى مصر للطيران بتقديم الورود لعدد من  المرضى التابعين لشركات وزارة الطيران المدني وكذلك بعض حالات من أسر العاملين وأصحاب المعاشات مما كان له بالغ الأثر في نفوس المرضى وأسرهم والذين أعربوا  عن تقديرهم وامتنانهم  لهذه اللفتة الانسانية الكريمة من الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى والتى تحمل الكثير من مشاعر  الود والاهتمام بالرعاية الطبية للعاملين بالقطاع  .

 


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