وزير الصناعة يستقبل محافظ الغربية ويستعرضان منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة

كتب إسلام سعيد

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حيث استعرض اللقاء منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المنتجين والسعي لحلها بهدف استمرار وتنمية الانشطة الانتاجية بالمحافظة وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بكافة محافظات مصر والاستفادة من كافة الامكانات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية لكل محافظة، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى جانب زيادة معدلات التصدير.

وأشار سمير إلى أن اللقاء قد استعرض اهم المقومات الصناعية المتوافرة بمحافظة الغربية وكذا بعض التحديات التي تواجه المنتجين، حيث تم الاتفاق مع محافظ الغربية على دراسة كافة التحديات من قبل المختصين بالوزارة الى جانب اجراء زيارات ميدانية لهذه المناطق لاتخاذ الغجراءات اللازمة نحو الارتقاء بهذه القطاعات الانتاجية.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تعد غحدى أهم المحافظات الصناعية في مصر لاسيما في ظل ما تتمتع به من إمكانات ومقومات صناعية كبيرة وبصفة خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وعدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن وجود 23 قرية منتجة تشمل صناعات الاثاث وعسل النحل والزبيب والمنتجات الجلدية، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى لانشاء مجمعات صناعية متكاملة لهذه الصناعات بكل مجموعة من القرى تضم ورش ومركز تدريب مهني ومعارض وبما يسهم في زيادة الانتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

ولفت محافظ الغربية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة بهدف تنمية وتطوير الصناعات القائمة والسعي لانشاء مصانع جديدة وذلك للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل امام شباب محافظة الغربية.