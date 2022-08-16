وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، إلى أن شويجو وجوتيريش "تبادلا كذلك الآراء حول عمل بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالحادث في سجن ببلدة يلينوفكا" في دونيتسك ، حيث قتل عدد من الأسرى الأوكرانيين.



وأضافت وزارة الدفاع أن الجانبين ناقشا كذلك مبادرة الأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.