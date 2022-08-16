اليوم السابع
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وزير الدفاع الروسى: لا حاجة لبلادى لاستخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا.

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:30 ص
وزير الدفاع الروسى: لا حاجة لبلادى لاستخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا. وزير الدفاع الروسى
كتب سمير حسنى

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنه مع بدء العملية العسكرية الروسية انتهى عهد القطب الواحد وباتت هناك أقطاب متعددة، متوقعا أن تحقق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كل أهدافها.

اتهم وزير الدفاع الروسى خلال مؤتمر الامن فى موسكو اليوم الثلاثاء، الغرب بالإشراف على إدارة العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الأوكرانية، مضيفا: "الناتو يسعى لفرض هيمنته على الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا".

أضاف شويجو، أن حلف الناتو بات أكثر عدوانية ويعمل على زيادة حجم قواته في أوروبا، متابعا: لا حاجة لبلادى لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

 


روسيا

الناتو

افريقيا

اوكرانيا



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