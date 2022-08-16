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وزير الخارجية يشارك بافتتاح الاجتماع الإقليمى لدول الكاريبى حول تغير المناخ

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:40 م
وزير الخارجية يشارك بافتتاح الاجتماع الإقليمى لدول الكاريبى حول تغير المناخ جانب من مشاركة وزير الخارجية
كتب: أحمد جمعة

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يشارك وزير الخارجية سامح شكرى عبر الفيديو كونفرانس فى افتتاح الاجتماع الإقليمي لدول الكاريبى حول تغير المناخ المنعقد في الباهاما، في ضوء رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر COP27، ويلقى وزير الخارجية كلمة مصر في الاجتماع بعد قليل، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

 

كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد، الاثنين، اتصالًا مرئيًا عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس وزراء البهاما "فيليب ديفيس"، وذلك بمناسبة استضافة الباهاما للاجتماع الإقليمى لدول الكاريبى حول تغير المناخ، حيث تم تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها رئاسة مصر القادمة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

 

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى تطرق خلال اللقاء إلى رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لسُبُل تعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية، والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. كما نوه وزير الخارجية إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأبرز الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.

 

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن الوزير شكرى استمع إلى رؤية رئيس وزراء البهاما، من منظور رؤية الدول الجزرية ومن بينها دول منطقة الكاريبي، لموضوعات قضايا المناخ وتبعاتها، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن تلك القضايا، وذلك على نحو يُسهم فى ضمان خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة على شتى أصعدة عمل المناخ الدولي.


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