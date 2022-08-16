اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:59 م
أكرم القصاص
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وزيرة بريطانية: لا نمتلك جرعات كافية للجميع من لقاح مودرنا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:12 م
وزيرة بريطانية: لا نمتلك جرعات كافية للجميع من لقاح مودرنا لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزيرة شؤون التطعيم في المملكة المتحدة ماجي ثروب، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة لا تمتلك جرعات كافية لتقديم لقاح شركة "مودرنا" الأمريكية المضاد لفيروس "كورونا" الأصلي ومتحور أوميكرون، لجميع الأشخاص المؤهلين للحصول على الجرعات المعززة.


وقالت ثروب - في تصريحات متلفزة بحسب صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الالكتروني - إنه "من الواضح أننا نحصل على مخزون من لقاحات جديدة أخرى وسنحصل على مخزون إضافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرة إلى أنهم سيكونوا قادرين على تقديم برامج اللقاح الثنائي بتكافؤ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


ومن المقرر أن يتم دعوة حوالي 26 مليون شخص للتقدم للحصول على حقنة معززة في الخريف المقبل، ولكن يتوفر 13 مليون فقط من جرعات لقاح مودرنا ثنائي التكافؤ الجديد.


 


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