وزيرة البيئة تبدأ المؤتمر الصحفى لإعلان الحملة الوطنية "رجع الطبيعة لطبيعتها"

كتبت منال العيسوى

بدأت وزارة البيئة منذ قليل فاعليات المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل حملة رجع الطبيعة لطبيعتها" باعتبارها أول حملة وطنية لرفع الوعى بالتغيرات المناخية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى أحد فنادق القاهرة.

وقالت الوزيرة إن هذه الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تنطلق فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لرفع الوعى البيئي "اتحضر للأخضر"، وتأتى أيضا استمراراً لاستعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجارى.

كما أن الحملة الوطنية لرفع الوعى بالتغيرات المناخية وشعارها رجع الطبيعة لطبيعتها تحمل رسالة للعالم بأن المواطن شريك فى تنفيذ كافة خطط التصدى لآثار التغير المناخى بدمج التصدى للتغيرات المناخية فى حياة الأفراد والمجتمع ككل كما سيكون مؤتمر المناخ بمصر مؤتمراً تنفيذيا للتحول من مرحلة وضع السياسات إلى إجراءات تنفيذية على الأرض.

يذكر أن الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تهدف الى خلق وعى بيئى حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته العمرية للمشاركة الفعالة فى حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية، وتسعى لتنمية المسئولية لدى المواطنين بأهمية دورهم فى تلك القضية التى أصبحت حقيقة واقعة فى حياتنا لابد أن نساهم فى حلها لأننا جميعا نحصد آثارها فى ما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة ، وتتضمن نشر مواد إعلامية وأفلام توعوية بوسائل الإعلام المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، و تقوم بنشر الرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية بالميادين العامة وإعداد لقاءات وندوات جماهيرية بكافة المحافظات.