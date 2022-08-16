اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:33 ص
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نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية متفجرات المطرية اليوم

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:00 ص
نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية متفجرات المطرية اليوم المستشار محمد حماد _أرشيفية
إيهاب المهندس

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تنظر اليوم الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، إعادة إجراءات محاكمة متهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي، مع علمه باستخدامها في أعمال إرهابية، المعروفة بقضية "خلية متفجرات المطرية".
 
 
يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في تلك القضية، وقام بإعادة إجراءات محاكمته بعد إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.
 
 
 
كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بإمداد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وأر بي جي مع علمهم بإستخدامها في أعمال ارهابية تخل بالامن الوطني وتكدر السلم العام.
 
 

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مفرقعات المطريه

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