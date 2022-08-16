اليوم السابع
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نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس: كنيسة أبو سيفين مقننة منذ 2019

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:15 م
نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس: كنيسة أبو سيفين مقننة منذ 2019 القمص ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس
كتب: محمد الأحمدى

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بعد حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، تساءل العديد من المواطنين عن إجراءات السلامة والحماية المدنية فى الكنائس المصرية، وحول الأرقام التى تصدرها لجنة تقنين أوضاع الكنائس.

ويقول القمص ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس المشكلة من قبل مجلس الوزراء في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هناك تعليمات من قبل وزير الإسكان عن الكنائس التى يتم تقنين أوضاعها تتضمن مستويات عديدة فى شروط الحماية المدنية أبرزها مساحات الكنائس.

وأوضح فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن كنيسة أبو سيفين بإمبابة قد صدر قرار بتقنينها عام 2019 وهو القرار الثامن الذى صدر من قبل لجنة توفيق أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء وتم نشره بالجريدة الرسمية فى العدد 27 مكرر ج بتاريخ 6 يوليو 2019.

وتابع أن أول تقنين كان فى مايو من عام 2018 وجاء بناء على ما صدر فى القانون فى عام 2016 والذى أعطى مهلة سنة للطوائف الكنسية المختلفة لتقدم كشوف حصر بأسماء الكنائس والمبانى وأصدر رئيس الوزراء قرار لتشكيل لجنة برئاسته منبثقة من القانون ووضعت بروتوكول للتعاون والألية، موضحا أن هذه اللجان تنزل لعمل معاينات لما قدم من حالات وتستوفى الملفات من عقود ورسومات وتُرفع للجنة الفنية واللجنة الفنية ترفعها لرئيس الوزراء.


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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