اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:22 م
أكرم القصاص
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مولود بدون أطراف.. رضا أحمد يحصل على ليسانس الآداب بتقدير جيد من جامعة المنوفية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:04 م
مولود بدون أطراف.. رضا أحمد يحصل على ليسانس الآداب بتقدير جيد من جامعة المنوفية الشاب رضا
المنوفية -فريق المحافظات

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لم تمنعة إعاقته بأن يحقق حلمه ويتعلم رغم صعوبة التنقل والتعلم التى لا يقوى عليه الأصحاء، وعلى الرغم من ولادته دون أطراف إلا أنه كان لديه إرادة حديدية مكنته من التفوق والحصول على درجة الليسانس فى الأداب.

حصل الشاب رضا أحمد حسن الطالب بكلية الآداب جامعة المنوفية على درجة الليسانس فى الآداب شعبة الإعلام تخصص الإذاعة والتليفزيون بتقدير جيد، على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها وولادته بدون أقدام أو أذرع، وتحدى الإعاقة ليصل إلى التفوق.

وعبر رضا عن سعادته الغامرة بما حقق من تفوق وتميز مقدما الشكر لكل من ساهم معه فى ذلك التفوق بداية من أسرته البسيطة وزملائه وقريتة قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، علاوة على دور الجامعة الكبير فى الحصول على التفوق.

 

الشاب رضا واحد أصدقائه
الشاب رضا واحد أصدقائه

الشاب رضا
الشاب رضا

رضا على الممشى الزجاجى
رضا على الممشى الزجاجى

رضا فى زيارة لكوبرى روض الفرج
رضا فى زيارة لكوبرى روض الفرج

شهادة التخرج
شهادة التخرج

كارنية الجامعة
كارنية الجامعة

 

 


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