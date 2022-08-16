مولود بدون أطراف.. رضا أحمد يحصل على ليسانس الآداب بتقدير جيد من جامعة المنوفية

لم تمنعة إعاقته بأن يحقق حلمه ويتعلم رغم صعوبة التنقل والتعلم التى لا يقوى عليه الأصحاء، وعلى الرغم من ولادته دون أطراف إلا أنه كان لديه إرادة حديدية مكنته من التفوق والحصول على درجة الليسانس فى الأداب.

حصل الشاب رضا أحمد حسن الطالب بكلية الآداب جامعة المنوفية على درجة الليسانس فى الآداب شعبة الإعلام تخصص الإذاعة والتليفزيون بتقدير جيد، على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها وولادته بدون أقدام أو أذرع، وتحدى الإعاقة ليصل إلى التفوق.

وعبر رضا عن سعادته الغامرة بما حقق من تفوق وتميز مقدما الشكر لكل من ساهم معه فى ذلك التفوق بداية من أسرته البسيطة وزملائه وقريتة قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، علاوة على دور الجامعة الكبير فى الحصول على التفوق.



الشاب رضا واحد أصدقائه



الشاب رضا



رضا على الممشى الزجاجى



رضا فى زيارة لكوبرى روض الفرج



شهادة التخرج