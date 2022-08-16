اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:54 م
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موسيقى عربية ومعرض فن تشكيلى بـ"ثقافة شمال سيناء" احتفالًا بصيف 2022

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:22 م
موسيقى عربية ومعرض فن تشكيلى بـ"ثقافة شمال سيناء" احتفالًا بصيف 2022 معرض فن تشكيلي
شمال سيناء - محمد حسين

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احتفلت مديرية الثقافة بمحافظة شمال سيناء بفصل الصيف، من خلال تنفيذ أنشطة معرض فن تشكيلى وحفلات موسيقية بقصر ثقافة العريش.
 
وقال أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، إن افتتاح معرض الفن التشكيلي للفنان السيناوى جمال فودة، ومعرض فنى لنتاج ورش رواد قصر ثقافة العريش تحت إشراف وتنفيذ الفنانة إيناس سمير مدير القصر، ورئيس قسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية، بحضور اللواء أسامة محمد أحمد رئيس مجلس مركز ومدينة العريش.
 
وأضاف مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، أنه تم تنظيم العرض الفنى لفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة العريش، بقيادة المايسترو وائل جمال والفنان اسامة الملط بعديد من الموشحات والأغانى الوطنية "موشح يا بهجة الروح، موشح المدح والراح، كوكتيل الموجى المجموعة، موشح قول ايها الساقى"، كما قدم المطرب احمد صلاح "ثلاث سلامات"، المطرب عمر مراد "الارض بتتكلم عربى"، ثم قدم المطرب مراد رشيد "دعاء الشرق"، كما قدمت المطربة هبة "يا حبيبتى يا مصر"، وقدم المطرب ابو الفتح "عظيمة يا مصر"، واختتم الحفل المطرب اسامة عارف بغناء "مبيسالش عليا ابدا".

شمال سيناء

ثقافة شمال سيناء

قصر ثقافة العريش



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