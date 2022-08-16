اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:26 م
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مقتل مزارع متأثرا بإصابته بطلق نارى خلال مشاجرة فى قنا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:52 م
مقتل مزارع متأثرا بإصابته بطلق نارى خلال مشاجرة فى قنا جثه - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى قنا الجامعي، متأثرا بإصابته بطلق ناري، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة محمد عبدالفتاح خليل، 55 عامًا، بطلق ناري بالصدر والبطن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وتوصلت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، نجل شقيق المجني عليه، أطلق النيران عليه بسبب خلافات عائلية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وجاري استخراج التصاريح اللازمة الدفن.

 

 


مصرع مزارع

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