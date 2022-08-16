مقتل عنصرين إجراميين شديدى الخطورة وإصابة آخر بالدقهلية وأسيوط

كتب: محمود عبد الراضى

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن تواجد (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بنطاق محافظتى "الدقهلية - أسيوط").

حيث أمكن تحديد مكان عنصر إجرامى شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية (محكوم عليه بالسجن 78 سنة فى 6 جنايات "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة (قتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين قام العنصر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم أثناء استقلالهم إحدى مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط بغرض سرقة المركب بالإكراه وذلك بتاريخ 14 الجارى).. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مقتله وإصابة آخر كان بصحبته (محكوم عليه بالسجن 28 سنة فى جنايتى "شروع فى قتل ، سرقة بالإكراه") ، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – 4 خزائن – كمية من الطلقات).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة – محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية شروع فى قتل) بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط وإتخاذها مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

تم استهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مقتله وعُثر بجواره على (بندقية آلية – 11 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات لذات العيار – كمية من المواد المخدرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.