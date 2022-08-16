معامل جامعة طنطا الإلكترونية تنتهى من أعمال المرحلة الأولى لـ"تنسيق الجامعات"

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن انتهاء معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة من استقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، لتسجيل رغبتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد، وذلك بعد قرار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم للتنسيق يوماً إضافياً.

وأكد الدكتور محمود ذكي أنه تم توفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء الأمور وتنظيم عملية تسجيل الرغبات داخل المعامل، مشيداً بالجهود التي بذلها الإداريين والمشرفين على التقديم للتنسيق لتذليل العقبات التي واجهت الطلاب خلال تسجيل بياناتهم ورغباتهم.

وأشار الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى تسجيل الطلاب لرغباتهم، من خلال معامل كليتي الصيدلة والعلوم ومعمل المكتبة المركزية، مؤكداً على جاهزية الجامعة لاستقبال الطلاب في معاملها خلال المرحلة الثانية للتنسيق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين.

وأوضح الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية والمعرفية، أن معامل الجامعة استقبلت 793 طالباً وطالبةً من المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى من كافة الشعب للقبول بالجامعات، من خلال المرشدين المؤهلين للمساعدة في عمليات ادخال البيانات وتسجيل الرغبات.