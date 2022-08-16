اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:54 م
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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة دولية بينها 7 من بولندا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:12 م
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة دولية بينها 7 من بولندا مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 3000 سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية تصل خلال الأسبوع .

وتبين من جدول رحلات اليوم وصول 5 رحلات من التشيك، و7 رحلات من بولندا، ورحلتين خاصة، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من سويسرا ورحلة من بلجيكا ولكسبمورج وكذلك رحلة من هولندا، ورحلة من ألمانيا، ضمن 122 رحلة دولية اوربية يستقبلها المطار بداية من السبت حتي الجمعة المقبلة.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية  تصل خلال الاسبوع منها 7 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.
 
بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 17 رحلة من ألمانيا، 36 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.


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