مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة دولية بينها 7 من بولندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 3000 سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية تصل خلال الأسبوع .
وتبين من جدول رحلات اليوم وصول 5 رحلات من التشيك، و7 رحلات من بولندا، ورحلتين خاصة، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من سويسرا ورحلة من بلجيكا ولكسبمورج وكذلك رحلة من هولندا، ورحلة من ألمانيا، ضمن 122 رحلة دولية اوربية يستقبلها المطار بداية من السبت حتي الجمعة المقبلة.
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية تصل خلال الاسبوع منها 7 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.
بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 17 رحلة من ألمانيا، 36 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 22 رحلة دولية بينها 7 من بولنداالثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:12 م
مشاركة
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 3000 سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية تصل خلال الأسبوع .
الموضوعات المتعلقة
اليوم.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 10 رحلات دولية بينها 5 من التشيكالإثنين، 15 أغسطس 2022 11:05 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 16 رحلة دولية بينها "6" من إيطالياالأحد، 14 أغسطس 2022 11:18 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 38 رحلة طيران دولية أوروبيةالسبت، 13 أغسطس 2022 01:19 م
مطار مرسى علم يستقبل 122 رحلة دولية أسبوعية من 11 دولة أوروبية بدءا من الغدالجمعة، 12 أغسطس 2022 02:34 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة