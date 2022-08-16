اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:49 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإنقاذ آخر عقب غرقهما بترعة بالمنوفية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:31 م
مصرع شخص وإنقاذ آخر عقب غرقهما بترعة بالمنوفية جثة
المنوفية – فريق المحافظات

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لقي شاب مصرعه غرقا، وتمكن الأهالى من إنقاذ آخر، عقب نزولهما ترعة بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى تلا العام، "ب ح" 18 سنة، جثة، و" ا س " متأثرا بالاختناق قبيل غرقة بإحدى الترع، وتم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


وبالانتقال والمعاينة وسؤال أحد الاهالى أفادوا بإن الشخصين قاما بالاستحمام بالترعة، وغرق أحدهما وتمكنوا من إنقاذ الآخر، ونفوا الشبهة الجنائية.


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