مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 2 آخرين بسحجات وكدمات، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بنطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين.



تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بـ توك توك طريق "النخاس - ميت غمر" مما أسفر عن مصرع "فارس السيد جمال" مقيم قرية النخاس وإصابة 2 أخرين، تم نقل الجثة للمستشفى الجامعى و المصابين لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.









