مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطنطا

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية يقودها على طريق طنطا القاهرة أمام قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة الزراعي أمام قرية ميت حبيش البحرية.
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية يقودها شاب وحدثت وفاته في الحال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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