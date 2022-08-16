مصرع شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية يقودها على طريق طنطا القاهرة أمام قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة