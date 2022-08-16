مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام في مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك أثناء نزولهما للاستحمام، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وتسليم الجثتين لذويهما.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شابين اثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، والتي انتقلت على الفور لمكان الحادث، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة الأولى للمدعو "محمد أ س"، 16 سنة، طالب، والثانية للمدعو "يوسف ي م"، 20 سنة، عامل، مقيمان دائرة القسم، واللذين لقيا مصرعهما غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد أثناء الاستحمام.

جرى نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، لمعرفة سبب الوفاة، وتم تسليم الجثتين لذويهما، وتم تشييع الجثامين لمثواها الأخير من قبل أسرهم والأهل والجيران.