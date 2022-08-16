اليوم السابع
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مصدر أمنى ينفى القبض على مراسل قناة رياضية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:17 م
مصدر أمنى ينفى القبض على مراسل قناة رياضية وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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نفى مصدر أمنى صحة ما تردد على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى من إدعاءات بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية، القبض على أحد مراسلى القنوات الرياضية بمحافظة الشرقية.


مراسل قناة رياضية

وزارة الداخلية

نفى القبض على مراسل

قنوات الرياضة



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