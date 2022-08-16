مصدر أمنى ينفى القبض على مراسل قناة رياضية

كتب: محمود عبد الراضى

نفى مصدر أمنى صحة ما تردد على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى من إدعاءات بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية، القبض على أحد مراسلى القنوات الرياضية بمحافظة الشرقية.