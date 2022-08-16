مصدر أمنى ينفى القبض على مراسل قناة رياضية

نفى مصدر أمنى صحة ما تردد على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى من إدعاءات بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية، القبض على أحد مراسلى القنوات الرياضية بمحافظة الشرقية.
مصدر أمنى ينفى القبض على مراسل قناة رياضيةالثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:17 م
وزارة الداخلية- أرشيفية
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