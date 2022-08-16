مرصد الأزهر: دول العالم تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتب لؤى على

قال مرصد الأزهر إن العديد من دول العالم نعت حريق كنيسة أبو سيفين، حيث أعربت الخارجية الصينية عن خالص التعازي لمصر حكومة وشعباً في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بالجيزة، الذي وقع صباح الأحد الماضي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما تلقت القيادة المصرية عقب الحادث عددًا من برقيات العزاء من دول العالم في هذا المصاب الأليم متمنيين الشفاء العاجل لجميع المصابين، فقد أعربت الصومال عن مشاطرتها الأشقاء في مصر حكومة وشعباً ألم الحزن في هذه الأوقات الصعبة متمنية الشفاء العاجل للمصابين. في حين تقدم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، بخالص التعازي لأهالي ضحايا الكنيسة.

من جانبها تقدمت عدة سفارات أوروبية بالقاهرة وفي مقدمتها فرنسا وبلجيكا وألمانيا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بخالص التعازي لأسر الضحايا متمنين الشفاء للمصابين.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تقدم بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الإخوة المسيحيين والمصريين في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين موجهًا القائمين على الإدارة العامة للحسابات الخاصة بالأزهر، بسرعة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لصرف إعانات نقدية عاجلة لعائلات المتوفين في الحريق. كما وجه فضيلته بفتح أبواب مستشفيات جامعة الأزهر أمام مصابي الحادث الأليم لتقديم كل أوجه الدعم جنبًا إلى جنب مع مستشفيات مؤسسات الدولة، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي اللازم.

وتقدم مرصد الأزهر بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، مؤكداً تضامنه معهم في هذا المصاب الأليم الذي أحزن جميع المصريين متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.