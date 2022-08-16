اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:05 م
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محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة أمين شرطة بالمرور أصيب فى حادث تصادم

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:17 م
محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة أمين شرطة بالمرور أصيب فى حادث تصادم جانب من الزيارة
كفر الشيخ محمد سليمان

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اطمئن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،  واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة على حالة محمد السيد احمد حشيش، أمين بمرور كفر الشيخ، لإصابته في حادث تصادم بين الدراجة النارية المخصصة له من إدارة المرور وسيارة ملاكي، موجها بتقديم كافة الخدمات الطبية له، داعيا الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.
 
جاء ذلك خلال زيارة محافظ كفر الشيخ للأمين بحضور العميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.
 
 كما حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الاطمئنان على المرضى بالأقسام المتعددة بالمستشفى، والوقوف على الخدمات المقدمة لهم، والحرص على المتابعة بنفسه، للتأكد  من حسن معاملة المرضى وتعاون الأطقم الطبية للعمل على راحة المرضى ومتابعتهم.
 
 
 
 
 

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