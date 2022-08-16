محافظ كفر الشيخ يتفقد المحاور الجديدة ويوجه بإزالة الإشغالات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء كوبرى ترعة ميت يزيد، من جهة المرور، كما تفقد طريق كورنيش القنطرة الذى سيتم رفع كفاءته ليكون اتجاه للقادمين من بيلا والحامول لموقف كفر الشيخ ومداخل المحافظة، وليكون طريق الصوالحة للخارجين من مدينة كفر الشيخ ومتجهين لطريق رافد الطريق الدولي المحلة، وبيلا وبلطيم والحامول، لتخفيف التكدس المرورى، والزحام، جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام للمحافظة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ عدد من الطرق والمحاور الجديدة، والأعمال الجارية بموقف كفر الشيخ الجديد المؤدى لميدان الملك عبدالله، الجارى توسعته، إضافة للمحاور شرق وغرب العاصمة.

كما تفقد الأعمال الجارية لكوبري ميت يزيد المقابل لموقف دسوق وفوه ومطوبس، كما تفقد الأعمال الجارية في توسعة عدد من الشوارع بعدد من أحياء شرق، موجها بازالة الاشغالات على كوبري المرور.



محافظ كفر الشيخ يتفقد طريق كورنيش القنطرة



طريق موقف كفر الشيخ



جانب من انشاء كوبري ميت يزيد



جانب من الجولة التفقدية



الاعمال الجارية في كوبري القنطرة