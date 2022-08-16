محافظ كفر الشيخ: ترشيد استهلاك الكهرباء وغلق المحال في المواعيد الصيفية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تنفيذ الأجهزة التنفيذية، تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال جلسة مجلس المحافظين التى انعقدت الأربعاء الماضى بشأن التنفيذ الكامل لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء و توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعى الوجه لمحطات إنتاج الكهرباء.

كما تابع محافظ كفر الشيخ أعمال الصيانات الشاملة لأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى، لإنارة بطريقة تضمن ترشيد الكهرباء، بالاضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد المحافظ على ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية والقطاعات التابعة لها،خلال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بغلق الانارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء مواعيد العمل، علاوة على تخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، موجها تعليماته إلى الوحدات المحلية بمتابعة التزام المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيتريات بالمواعيد الصيفية وفقًا لما هو وارد بالقرارات الصادرة عن وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار،مع التأكد بالتزام تلك المنشآت بتخفيض الإضاءة على الواجهات والتأكيد على عدم خفض حرارة المكيفات عن ٢٥ درجة مئوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه حريص على متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات التى أعلنتها الحكومة، منوهاً إلى أن عملية التطبيق تُعد مسؤولية جميع الأطراف العاملة بالمحافظة، لتنفيذ جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة و تقليل الآثار المترتبة عنها، مشددا على التطبيق الحاسم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لمواعيد غلق المحلات و المولات.