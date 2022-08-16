محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال الرصف بالأسفلت والإنترلوك بالمدن والأحياء

شهدت مدن وأحياء محافظة كفر الشيخ، أعمال توسعة الشوارع وأعمال رصف بالإسفلت والانترلوك، لتحقيق السيولة المرورية، واستعادة الشكل الحضاري والجمالي للمراكز والمدن والقرى، مع تكثيف الجهود في ملفات النظافة ورفع المخلفات ومراجعة الإشغالات العشوائية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وورد لمحافظ كفر الشيخ، تقريراً من الوحدات المحلية بمدن المحافظة عن أعمال الرصف وما تم بها من نسب انجاز، إضافة إلى الشوارع التي تم رصفها بالأحياء وتوسعة الطرق بمدن كفر الشيخ ودسوق، ومصيف بلطيم، والطرق الرئيسية بين دسوق وفوه ودسوق وقلين، وبرج البرلس.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة والجانبية كبديل للرصف خاصة في الشوارع القديمة والحواري والأزقة بمدن فوه وسيدي غازي ودسوق، وجاري العمل في عدد من أحياء المدن، للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها. والتأكيد على استمرار كافة المناطق والشوارع الضيقة التي لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية تباعا وفقا لخطة العمل، حيث يتم وضعها ضمن الأولويات ضمن جدول زمني محدد للقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.



رصف الشوارع بكفر الشيخ



رصف الطرق بدسوق



متابعة اعمال الرصف



جانب من اعمال الرصف بكفر الشيخ



رصف طريق قلين دسوق



رصف احد شوارع مديسنة دسوق



استمرار الرصف بدسوق